Ácaros preservados em âmbar revelam troca de papel sexual

Ácaros preservados no exato momento de sua cópula por cerca de 40 milhões de anos em âmbar no mar Báltico mostram que os papeis sexuais durante o acasalamento da espécie eram invertidos. Segundo uma pesquisa desenvolvida por Pavel Klimov e Ekaterina Sidorchuk, e publicada nesta terça-feira, 1, no Biological Journal of the Linnean Society.

De acordo com o estudo, uma parceria entre Universidade de Michigan e da Academia Russa de Ciências, as fêmeas desta espécie têm o controle parcial ou mesmo total do acasalamento. Esse tipo de comportamento vai na contramão do atual rito de acasalamento de muitas espécies de ácaros, controlado pelo macho.

Machos e fêmeas ácaros, assim como em outras espécies - inclusive seres humanos - lutam para assegurar seus próprios interesses. Os ácaros se beneficiam ao coagir as fêmeas para o acasalamento, protegendo-as antes e depois do acasalamento contra outros machos. Enquanto isso as fêmeas têm uma vantagem evolutiva quando detêm o controle do acasalamento, o que lhes permite escolher o macho, rejeitando os perdedores.

Os pesquisadores descobriram que na espécie de ácaros já extinta, Glaesacarus rhombeus, o macho não possuía órgãos especializados para a atração das fêmeas, vistos em diversos ácaros atuais. Já a fêmea a desta espécie possuía uma projeção em sua parte traseira que controlava a atração do macho. Esse mecanismo pôde ser observado no casal de ácaros preso no âmbar no momento do acasalamento.

