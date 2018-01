Acidente de moto faz coração de homem girar 90º à direita

O The New England Journal of Medicine apresentou nesta quinta-feira, 8, o caso de um homem de 48 anos que sofreu uma rotação no coração após um acidente de moto. O problema foi relatado por médicos da Universidade de Pádua, na Itália.

De acordo com a publicação, o homem foi encaminhado ao departamento de emergência para trauma torácico após um acidente de moto. Por meio de exames como ausculta cardíaca e eletrocardiograma, os médicos avaliaram que o paciente tinha uma dextrocardia - anomalia congênita em que o coração está virado para o lado direito do corpo. Mas uma radiografia do tórax e a tomografia computadorizada mostraram que o órgão havia sofrido uma rotação de 90º para a direita.

O paciente foi submetido à remoção do baço e drenagem da pleura - membrana que envolve o pulmão. Os médicos concluíram que o acúmulo de ar na pleura foi o que fez com que o coração do paciente estivesse no lugar errado. Após 24 horas da drenagem pleural, o coração do homem voltou para a esquerda, retomando a posição original com a recuperação anatômica e fisiológica completa dos vasos sanguíneos.