Acordo para remédio de câncer economizará US$ 400 milhões ao SUS

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou uma economia de R$ 400 milhões em dois anos e meio para o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de um acordo com a Novartis, fabricante do comprimido de misilato de imatinibe, conhecido como Glivec, usado no tratamento dos 7,5 mil pacientes do SUS com leucemia mieloide crônica e com um tipo de câncer gastrointestinal.

Com a decisão de centralizar a compra, o Ministério da Saúde conseguiu baixar o preço da dose em cerca de 50%.

O acordo é um dos maiores celebrados pelo Ministério da Saúde. No ano passado, o ministro informou que a economia foi de R$ 170 milhões na aquisição de nove remédios.

"Este é um esforço que o Ministério da Saúde vem fazendo mudando a política de compra. Isto vai nos permitir aperfeiçoar políticas, incorporar novos medicamentos, melhorar a remuneração das ações na política de atenção ao câncer", declarou Temporão.