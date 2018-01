Acusada de injetar vaselina em menina chega para depor

A funcionária do Hospital São Luiz Gonzaga, na zona norte de São Paulo, acusada de ser responsável pela troca dos frascos de soro por vaselina, se apresentou à polícia na tarde desta quarta-feira, 8.

A enfermeira, segundo o delegado-assistente Antônio Carlos Corsi Sobrinho, do 73º Distrito Policial, no Jaçanã, será indiciada ainda hoje por homicídio culposo - quando não há intenção de matar.

Na tarde de terça-feira, 7, a dona de casa Roseana Mércia dos Santos Teixeira, mãe de Stephanie, que morreu no sábado, 4, depois de receber vaselina no lugar de soro, também havia apontado outras duas funcionárias do hospital como responsáveis pela troca. Segundo o delegado, as duas auxiliares de enfermagem já prestaram depoimento e foram descartadas da acusação da troca dos frascos.