Adolescente pode recuperar mão retirada de estômago de jacaré

Um americano de 18 anos de idade, teve a mão arrancada por um jacaré na Flórida no domingo à noite e médicos estudam a possibilidade de costurá-la de volta, informou a imprensa americana.

Timothy Delano estava nadando com amigos em um canal lago perto da cidade de Naples, quando foi atacado pelo jacaré, de cerca de três metros de comprimento. Ele foi levado de helicóptero para um hospital.

Funcionários da Comissão de Pesca e Conservação da Vida Selvagem da Flórida rastrearam o animal e conseguiram recuperar a mão do jovem dentro do estômago do jacaré.

Até segunda-feira, havia esperanças de que a mão pudesse ser costurada ao jovem, segundo informou uma porta voz da comissão, Gabriella Delano, ao site de notícias Naples News.

Delano foi mordido quando saia da água. Ele conseguiu se soltar, mas o animal levou sua mão esquerda.

Seus amigos foram a um posto de gasolina onde pediram ajuda médica. Delano foi levado para o hospital em Fort Myers.

Segundo os médicos, seu estado de saúde é bom.

A porta-voz da comissão lembrou que as pessoas devem estar atentas já que qualquer área de água doce na Flórida pode ter a presença de jacarés. Os animais, normalmente, ficam mais ativos no amanhecer e ao anoitecer.