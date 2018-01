Adultos de 30 a 39 anos têm até esta 6ª. para tomar vacina contra gripe suína

SÃO PAULO - A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe suína (H1N1), que teve início no dia 8 de março, termina nesta sexta-feira, atendendo adultos de 30 a 39 anos.

Veja também:

Falta vacina contra gripe suína em clínicas particulares de SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Curitiba confirma primeiro caso de gripe suína contraída na cidade em 2010

ESPECIAL: Entenda a gripe suína

Dos 30 milhões de pessoas nessa faixa etária, o Ministério da Saúde pretende vacinar pelo menos 24 milhões, ou seja, 80%. Segundo dados do Ministério, até o dia 17 deste mês, 57 milhões de brasileiros dos grupos prioritários foram até os postos de saúde para receber a vacina.

No grupo de 30 a 39 anos, 8 milhões de doses foram aplicadas até o momento, o equivalente a 27% da meta. A ampliação da estratégia para os adultos de 30 a 39 anos, anunciada em fevereiro, considerou o grupo com maior número de hospitalizações e mortes depois daqueles priorizados nas etapas anteriormente definidas.

Os profissionais de saúde e as crianças menores de 2 anos já superaram a meta e vacinaram 100% do público-alvo. Nos demais grupos, o Ministério da Saúde contabiliza a vacinação de 86% dos portadores de doenças crônicas (18,1 milhões), 66% das gestantes (2 milhões) e 75% de adultos de 20 a 29 anos (26,4 milhões).

As gestantes que ainda não se vacinaram também podem procurar os postos de vacinação. Além disso, os responsáveis por crianças entre 6 meses e menores de 2 anos devem ficar atentos para aplicar a segunda meia dose da vacina, feita trinta dias depois de tomada a primeira.

Internações

Em 2010, foram registradas 540 internações por gripe suína, até o dia 8 de maio. Desse total, 60,5% apresentavam pelo menos uma condição de risco para gravidade, e 17,5% eram mulheres grávidas. Em relação às mortes, um total de 64, as mulheres correspondem a 75% do total e as gestantes, a 30%.

No ano passado, de 2.051 óbitos registrados, 1.539 (75%) ocorreram em pessoas com doenças crônicas. Entre as grávidas (189 morreram, ao todo), a letalidade entre os casos graves foi 50% maior que na população geral. Adultos de 20 a 29 anos concentraram 20% dos óbitos (416, no total). As crianças menores de dois anos tiveram a maior taxa de incidência de complicações no ano passado (154 casos por 100 mil habitantes). E, finalmente, os adultos entre 30 e 39 anos, que representam a maior parcela de mortes - 22% do total.

Gripe comum

Nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste também está em curso a vacinação contra gripe comum para idosos. Eles também têm até o dia 21 de maio para procurar os postos de saúde e receber a dose, antes da chegada do inverno. Esta etapa, que começou mais tarde nessas regiões devido ao atraso na entrega das vacinas pelo Instituto Butantã, já vacinou quase 9 milhões de pessoas com 60 anos ou mais.

O Ministério alerta que os idosos portadores de doenças crônicas também devem ser imunizados contra a gripe suína, recomendando que os Estados e municípios que ainda não atingiram as metas de vacinação contra o H1N1 montem estratégias para vacinar os públicos-alvo cuja cobertura não atingiu os 80% preconizados.