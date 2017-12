Aeronáutica encontra 4 focos de 'Aedes' para cada casa em Guarulhos

SÃO PAULO - Para cada casa visitada pela Aeronáutica em Guarulhos, na Grande São Paulo, foram encontrados, em média, quatro focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikunguya e da zika. Segundo o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, as Forças Armadas estiveram em 1.208 residências, localizando um total de 4.767 pontos de reprodução de larvas.

A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 19, dia em que governo federal com apoio dos entes federativos realiza uma mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti.

Rebelo, o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Gabriel Chalita, e comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estiveram no Centro de Educação Unificado (CEU) de Heliópolis, na zona sul da cidade. As autoridades promoveram palestras para as crianças, e os militares montaram tendas para dar dicas de prevenção e falar sobre o risco da doença.

"As crianças constituem um elemento de mobilização das suas famílias, alertando os familiares da campanha que viram nas escolas, do alerta dos professores, dos secretários, dos ministros, das Forças Armadas. Se não houver isso, o esforço torna-se frágil. Encontramos ontem em residências em Guarulhos um número muito elevado de focos que foram removidos", disse Rebelo.

Para ele, a presença dos homens de farda aumenta "a credibilidade" das visitas a residências em todo País. "As Forças Armadas atuam para reduzir a insegurança que as pessoas vivem, de aumentar a confiança na própria campanha. São instituições de elevado nível de confiança da população."

O major brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira do Sudeste, disse que a Aeronáutica encontrou, em Guarulhos, focos do mosquito até em locais que não conseguem armazenar muita água parada. "Eram focos de eventos caseiros como vasos. Tinha uma tampa de garrafa PET com foco, onde cabe menos que uma xícara de café", explicou.

Após participaram das palestras no CEU, ministro, oficiais e secretário saíram em carreata pelas ruas da comunidade de Heliópolis, distribuindo panfletos e conversando com a população. Os moradores aproveitaram para tirar selfies com os militares, que tomaram as estreitas ruas do bairro.