Ahmadinejad diz que Irã terá ônibus espacial em 2019

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, anunciou que seu país lançará um ônibus espacial tripulado em 2019, informa a televisão iraniana de língua inglesa, a Press TV.

Em fevereiro, o Irã fez um lançamento de teste de um foguete portador de satélite, o Kavoshgar-3, e Ahmadinejad disse que Teerã esperava ter astronautas no espaço em breve.

"Em resposta às resoluções do inimigo, foi decidido que o projeto será antecipado em cinco anos", disse o presidente nesta sexta-feira, 23, referindo-se ao programa do ônibus espacial iraniano.

Países ocidentais suspeitam que o Irã está tentando criar uma bomba nuclear, e temem que a tecnologia de lançamento de satélites também possa ser usada para transportar ogivas.

Atualmente, apenas três países detêm tecnologia para enviar seres humanos ao espaço e trazê-los de volta em segurança: Rússia, Estados Unidos e China.

A turista espacial Anousheh Ansari visitou a Estação Espacial Internacional (ISS) em 2006, quando se tornou a primeira pessoa nascida no Irã a ir além da atmosfera da Terra.

A família de Ansari emigrou do Irã para os EUA na década de 80, após a revolução islâmica. Anushe se tonou uma empresária de sucesso, e uma patrocinadora de atividades relacionadas ao espaço.

No emblema que usou enquanto esteve a bordo da ISS apareciam as cores nacionais do Irã, e sua viagem recebeu grande cobertura pela mídia iraniana.