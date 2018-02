Aids chega aos 35 anos envolta em preconceito

SÃO PAULO - Quando descobriu estar infectado pelo vírus da aids, o educador José Araújo Lima, de 57 anos, não temeu a morte, mas, sim, ver as pessoas que amava se afastarem. Só abriu o diagnóstico para o primo, com quem dividia um quarto. A partir de então, o parente não aceitou dormir no mesmo cômodo que ele. O resultado positivo para o exame de HIV também fez o professor Bruno, de 23 anos, sentir-se excluído. Os amigos se afastaram e ele foi demitido do emprego quando o chefe descobriu a doença.

Lima se infectou em 1985. Bruno, em 2014. O tratamento disponível para a doença passou por uma revolução durante as quase três décadas que separam as duas histórias. O preconceito, no entanto, continua quase o mesmo.

“Naquela época, quem descobria ser soropositivo vivia na sombra. O preconceito era tão violento que você preferia a morte do que ter de lidar com ele. O tratamento evoluiu, mas a pessoa que descobre hoje o vírus tem os mesmos medos e as mesmas dores que eu carreguei em 1985. A principal delas é o terror do preconceito”, conta Lima, hoje integrante do Movimento Paulistano de Luta contra a Aids (Mopaids).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também com medo da discriminação, Bruno enfrentou todos os efeitos colaterais dos medicamentos antirretrovirais sozinho, sem a ajuda de parentes nem de amigos, que se afastaram. “Um dia fui a uma festa e percebi que algumas pessoas se afastavam, não conversavam direito. Um deles se aproximou e perguntou se era verdade o que estavam comentando. Até hoje, ninguém fala mais comigo”, conta ele, que encontrou apoio em uma entidade que dá auxílio a jovens soropositivos, a Fundação Poder Jovem.

A maior dificuldade deles é lidar com a segregação. Reunimos jovens com e sem o vírus para participarem juntos dos projetos. Eles fazem palestras em escolas e acolhimento a adolescentes que acabaram de descobrir o diagnóstico ou que estão internados”, conta Sandra Conceição dos Santos, de 48 anos, presidente da fundação.

É participando das atividades da entidade que Caliane Araújo da Silva, de 21 anos, tem tentado superar os traumas deixados pelo preconceito. Infectada pela mãe durante o nascimento, ela é uma das jovens que faz palestras e acolhimento. Cinco anos atrás, ela abandonou a escola justamente por sofrer bullying por causa da sua condição. “Quando vou para o acolhimento, temos uma troca de energia muito boa. Como eu já passei pelo que o jovem passa, tento mostrar que estamos juntos, que é possível conviver com isso de cabeça erguida.”

“Só tem uma alternativa ao preconceito: a informação. A falta dela abre espaço para qualquer pensamento e dificulta as ações de prevenção”, diz Luiz Carlos Pereira Junior, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.