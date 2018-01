Aids triplicou entre mulheres acima dos 50 nos últimos 10 anos

Uma pesquisa encomendada pelo governo mostrou que o número de mulheres com mais de 50 anos infectadas pelo HIV nessa faixa etária triplicou em 10 anos. Portanto, o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Política para as Mulheres decidiram focar a campanha de prevenção à aids este ano neste grupo de mulheres. Veja também: Dados da pesquisa Carnaval em São Paulo terá bloco para campanha antiAids A epidemia da Aids no mundo Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Em 1996, a taxa de incidência era de 3,7 casos por 100 mil habitantes. Em 2006 esse índice era de 11,6 por 100 mil habitantes. A principal razão, segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, é cultural. Elas se julgam fora do grupo de risco e, portanto, 72% não usam camisinha, nem mesmo com parceiros eventuais. "O problema é mais do padrão cultural e do machismo que prevalece na sociedade. As relações não são horizontais. É o homem que normalmente estabelece o padrão da relação. É ele quem decide se vai ou não usar camisinha", criticou o ministro. O Ministério da Saúde irá distribuir 500 milhões de camisinhas em 2009, 40 milhões por mês. Em fevereiro, mês do carnaval, esse número será de 60 milhões.