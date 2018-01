AL, DF, GO, PR e SC atingem meta de vacinação contra a gripe

Brasília - Pelo menos cinco unidades federativas alcançaram a meta de vacinação contra a gripe sazonal. Alagoas, Goiás, Santa Catarina, o Paraná e o Distrito Federal imunizaram pelo menos 80% do público-alvo. O balanço foi feito com base no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, que recebe dados repassados pelos estados.

As doses devem ser aplicadas em idosos com mais de 60 anos, indígenas, profissionais de saúde, crianças maiores de 6 meses e menores de 2 anos e gestantes.

A campanha nacional de vacinação, coordenada pelo Ministério da Saúde, acabou na última sexta-feira (13), mas a orientação da pasta é que todas as secretarias de Saúde com estoque da vacina e que não atingiram a meta mantenham os postos funcionando.

Entre as unidades da Federação que atingiram a meta definida pelo governo, apenas o Distrito Federal vai continuar fornecendo as doses até a próxima sexta-feira (27). Em Alagoas, Goiás, no Paraná e em Santa Catarina, a campanha termina hoje (20).