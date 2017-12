Albert Einstein faz a primeira cirurgia robótica de baço da América Latina

SÃO PAULO - O Hospital Israelita Albert Einstein realizou na manhã desta última quinta-feira, 16, a primeira cirurgia robótica de baço da América Latina. O robô cirurgião DaVinci foi usado na operação por meio de quatro orifícios de 8 milímetros. Já a retirada do baço do abdômen, que pesava 3 quilos (o peso normal é de aproximadamente 300 gramas), foi feito por um corte de 6 centímetros na região do baixo ventre, semelhante ao de uma cesariana.

Segundo os cirurgiões Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e Vladimir Schraibman, o DaVinci Cirurgical System permite uma abordagem mais precisa ao órgão e aos grandes vasos sanguíneos que o circundam. "Em uma cirurgia sem robô, o baço deveria ser retirado por uma abertura no abdômen de 25 a 30 centímetros. É uma revolução na medicina", comentam os médicos.