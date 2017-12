Alckmin amplia unidade de tratamento de queimaduras na zona leste

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin e o secretário da Saúde de São Paulo, David Uip, vão inaugurar nesta terça-feira, 8, às 10h30, a ampliação da unidade de queimados no Hospital Geral de São Mateus, na zona leste de São Paulo.

O governo ainda vai entregar novos leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica.

O hospital é referência no atendimento a vítimas de queimaduras nas regiões da zona leste e do Grande ABC. Ele recebe todos os pacientes graves de hospitais e Unidades Básicas de Saúde da redondeza. A unidade de queimados do hospital existe desde 1994.