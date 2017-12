Álcool mata mais que aids, tuberculose e violência, diz OMS

O álcool provoca cerca de 4% das mortes no mundo. Esse número representa mais do que as mortes provocadas pela aids, tuberculose ou violência, informou a OMS nesta sexta-feira, 4. Segundo os dados, o aumento da renda provocou mais o aumento dos níveis de alcoolismo nos países mais populosos na África e na Ásia, incluindo a Índia.

Políticas de controle de consumo de álcool ainda são fracas e permanecem tendo baixa prioridade entre os governos, apesar do alto custo que o consumo de álcool para a sociedade com acidentes de trânsito, doenças e abandono de crianças.

Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas morrem todos os anos de causas relacionadas ao álcool, disse a OMS em seu "Relatório Global sobre o Álcool e a Saúde". O álcool provoca doenças e lesões de 60 tipos, contabiliza a agência da ONU desde seu primeiro relatório em 2004.

Seu consumo já foi ligado a cirrose, epilepsia, envenenamento, acidentes de tráfego, violência e diversos tipos de câncer.