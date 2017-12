Alemanha recebe paciente infectado com o vírus do Ebola

BERLIM - A Alemanha recebeu nesta quarta-feira, 27, o seu primeiro paciente infectado com o vírus do Ebola. Trata-se de um funcionário da Organização Mundial da Saúde (OMS) que atuava na África Ocidental. Não há confirmação da sua identidade ou nacionalidade. Autoridades da OMS em Genebra, na Suíça, afirmaram que é um médico epidemiologista.

O paciente foi deslocado de Serra Leoa e será tratado em uma seção especializada em doenças tropicais da Clínica Universitária de Hamburgo-Eppendorf. Um porta-voz das autoridades de saúde de Hamburgo informou que o infectado foi transferido da África à Europa em um avião especialmente preparado para essa circunstância.

A OMS havia solicitado à clínica em Hamburgo o tratamento de outro funcionário em julho. No entanto, o paciente morreu antes de ser transferido para a Alemanha. Até o momento, o vírus já deixou mais de 1.427 mortos entre 2.615 infectados em países da África Ocidental - Libéria, Guiné, Serra Leoa e Nigéria.

Nesta terça-feira, 26, a OMS havia esvaziado um dos seus centros de tratamento em Serra Leoa após a detecção do vírus em um dos seus funcionários. Esse foi o primeiro profissional da instituição a contrair o vírus. A OMS estima que desde março ao menos 120 médicos tenham sido infectados enquanto trabalhavam no tratamento a pacientes com Ebola./EFE E REUTERS