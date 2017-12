Alergia severa leva Sofia de volta a hospital em Miami

SOROCABA – A menina Sofia Gonçalves de Lacerda, de um ano e meio de idade, voltou a ser internada neste sábado, 25, no Jackson Memorial Hospital, em Miami, Estados Unidos. De acordo com sua mãe, Patrícia Lacerda, a criança está com alergia severa e passa por exames.

É a segunda internação da criança brasileira após ter recebido alta do transplante de cinco órgãos do aparelho digestivo a que foi submetida no hospital americano, no dia 10 de abril deste ano. A primeira volta ao hospital, uma semana após a alta, também foi causada por reação alérgica.

De acordo com Patrícia, os exames iniciais não apontaram a causa da alergia. A menina apresenta vermelhidão e coceira nos braços e nas pernas. A suspeita é de que seja reação a algum dos 17 medicamentos que vem tomando.

Sofia é portadora de uma doença rara, Síndrome de Berdon, e não teria chance de sobrevivência sem o transplanta multivisceral – ela teve trocados o estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado e intestino grosso. A família fez campanha em redes sociais e conseguiu na Justiça que o governo brasileiro pagasse o transplante no exterior.

O retorno para casa, em Votorantim, região de Sorocaba, só deve ocorrer em 2017.