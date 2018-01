Alerta no nível 6 não é o fim do mundo, diz OMS sobre gripe

Organização Mundial da Saúde deve elevar seu alerta de pandemia para o nível máximo em uma escala de 1 a 6 e declarar uma epidemia mundial de gripe, disse a diretora-geral da entidade em entrevista publicada nesta segunda-feira. Em afirmações que indicaram mais uma elevação no nível do alerta, mas sem dizer quando, a chefe da OMS, Margaret Chan, alertou contra a confiança excessiva após a estabilização do número de novos casos da gripe H1N1, que deixou mortos no México e se espalhou para vários países.

"O nível 6 não significa, de forma alguma, que estamos enfrentando o fim do mundo. É importante deixar isso claro porque, se não, quando anunciarmos o nível 6 isso causará um pânico desnecessário", disse Chan ao jornal espanhol El País.

"Os vírus da gripe são muito imprevisíveis, muito enganosos... Não devemos ficar confiantes demais. Não podemos dar oportunidade para o H1N1 se misturar com outros vírus. É por isso que estamos em alerta." As fases de pandemia da OMS refletem como um vírus está de disseminando, e não quão severos são os seus efeitos.

Na semana passada, a agência da Organização das Nações Unidas elevou o nível de alerta duas vezes, da fase 3 para fase 5, em resposta à transmissão significativa do H1N1 no México e nos Estados Unidos.

Antes de declarar o alerta nível 6, a OMS precisa constatar que o vírus está se disseminando dentro de comunidades na Europa e na Ásia.

O alerta máximo de pandemia obrigaria os governos de todo o mundo a instituírem seus planos de resposta a uma epidemia global, o que pode incluir medidas em hospitais, escolas e eventos públicos.

O nível 6 também solicita uma apoio maior aos países em desenvolvimento que têm falta de medicamentos, exames, e profissionais de saúde para responder de forma apropriada à gripe, que segundo a OMS pode ser especialmente grave para portadores do vírus HIV.