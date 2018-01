Altura influencia risco de problemas cardíacos, mostra estudo

Pessoas mais baixas têm 50% mais chance de sofrer de problemas cardíacos ou de morrer de uma doença do coração do que pessoas mais altas, diz um novo estudo, embora peso, pressão sanguínea e tabagismo continuem a ser os fatores mais importantes.

Estudos anteriores haviam sugerido uma ligação entre estatura e problemas cardíacos como angina, ataques cardíacos e angioplastias. Esta é a primeira grande revisão desses estudos, incluindo pesquisas de várias partes do mundo.

Pesquisadores da Finlândia analisaram 52 artigos científicos que reuniam dados sobre altura e problemas cardíacos em mais de 3 milhões de pessoas, homens e mulheres.

Os especialistas não consideraram a medida objetiva dos pacientes, mas sua relação com a estatura média particular de cada país. E descobriram que as pessoas mais baixas têm mais risco de sofrer de problemas do coração. Em média, as pessoas baixas tinham menos de 161 centímetros, e as altas, pelo menos 174.

O estudo foi publicado online pelo European Heart Journal.

"Não queremos pôr medo nas pessoas baixas, mas elas talvez devam prestar mais atenção em seus estilos de vida", disse o professor de epidemiologia genética da Universidade de Copenhague, Borge Nordestgaard, que não tomou parte no estudo.

Não existe uma explicação para a relação entre estatura e risco de problemas cardíacos, mas pesquisadores sugerem algumas hipóteses - por exemplo, que muitas pessoas crescem menos do que poderiam porque são pobres, o que significa desnutridas e vulneráveis.

Também poderia haver uma ligação com hormônios, ou com o fato de as artérias das pessoas menores também serem menores e, por isso, entupirem-se com mais facilidade.