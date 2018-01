Amamentação coletiva quer reunir mil mães na orla de Santos

SÃO PAULO - O Emissário Submarino na praia do José Menino, em Santos, será o palco do Encontro das Mil Mães, a partir das 14h desta quarta-feira, 9.

Promovido pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (Ibfan), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o evento tem como objetivo reunir o maior número de mães amamentando nas areias da praia para chamar a atenção para a importância do aleitamento materno para a saúde dos bebês.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As mães da região da Baixada Santista que quiserem participar do encontro terão transporte gratuito até o ponto de encontro. As informações podem ser encontradas nas unidades básicas de saúde municipais. Não há nenhum custo.

"Será um evento grandioso, que certamente chamará a atenção da população para a importância do aleitamento materno feito de forma saudável e natural. Esperamos uma grande festa, e o grande desafio é alcançarmos a meta de mil mães", afirma a médica Keiko Teruya, diretora do Banco de Leite do Hospital Estadual Guilherme Álvaro, em Santos.

O Encontro das Mil Mães faz parte do 11º Enam (Encontro Nacional de Aleitamento Materno), que é organizado pela Ibfan e acontece de 8 a 12 de junho na Baixada Santista.