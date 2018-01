Amazonas deve vacinar mais de 418 mil pessoas contra gripe suína

Pouco mais de 418 mil pessoas, entre gestantes, doentes crônicos e crianças de 6 meses a 2 anos de idade, devem ser imunizadas contra o vírus causador da influenza A (H1N1) - gripe suína no Amazonas até o dia 2 de abril. Desse total, mais de 208 mil vivem em Manaus.

As mulheres que engravidarem depois do dia 2 de abril devem procurar um posto de saúde até o final da campanha e terão sua vacina garantida. As crianças de 6 meses a 2 anos incompletos devem receber meia dose da vacina e, depois de 30 dias, tomarão a outra meia dose.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), em 2010, o Amazonas registrou dez casos confirmados de gripe e quatro mortes: de uma criança, dois adultos e uma grávida. Além desses, 16 pessoas aguardam os resultados dos exames para detectar o vírus.

Pará

No Pará, cuja meta é vacinar mais de 3,5 milhões de pessoas dos chamados grupos prioritários, somente neste ano já foram notificados 283 casos de gripe, dos quais 129 confirmados e 17 que causaram a morte dos pacientes. Entre os mortos havia sete grávidas. Os dados são da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa).