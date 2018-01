Americana confirma 2ª morte por dengue

SOROCABA - A prefeitura de Americana, no interior de São Paulo, confirmou nesta sexta-feira, 12, a segunda morte causada pela dengue na cidade desde o início do ano. A vítima, um homem de 50 anos, morreu no dia 21 de abril no Hospital São Francisco, onde estava internado. A causa foi confirmada pelo laudo de exames realizados no Instituto Adolfo Lutz.

Antes, também em abril, havia sido registrada a morte de um homem de 91 anos. Os exames confirmaram a dengue. Em situação de epidemia, a cidade tem 4.603 casos confirmados da doença desde janeiro, segundo o último boletim.