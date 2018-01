Americana-SP confirma terceira morte por gripe suína

A Secretaria da Saúde de Americana, no interior de São Paulo, confirmou hoje a terceira morte decorrente do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína, na cidade. De acordo com a Secretaria, trata-se de um homem de 52 anos, que foi internado no último dia 6 e morreu no dia seguinte. Ele não tinha nenhuma doença pré-existente. A enfermidade foi diagnosticada pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O município tem outros dez casos confirmados da doença. Três pessoas aguardam os resultados dos exames.

Hoje, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, informou que todas as escolas da rede e diretorias de ensino do Estado vão receber um vídeo com participação de médicos especialistas para orientar os docentes sobre a Influenza A (H1N1). De acordo com a Secretaria, as recomendações são dadas por especialistas do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), reunidos em uma série de entrevistas comandadas por David Uip, diretor do Emílio Ribas.