AMEs passarão a abrir aos sábados para exames preventivos em SP

SÃO PAULO - A partir de agora, parte dos ambulatórios de especialidades do Estado de São Paulo passará a abrir aos sábados para realizar exames preventivos em homens com 50 anos ou mais, conforme adiantado pelo Estado em fevereiro. O programa foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira, 31, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Os pacientes poderão fazer exames cardiológicos e urológicos no mês do seu aniversário. "Com isso, vamos enfrentar as duas maiores causas de mortalidade: as doenças do coração e o câncer", disse Alckmin. O agendamento deve ser feito por meio do telefone 0800 779 0000, que já está disponível.

Na primeira etapa, 21 dos 53 AMEs do Estado participarão do programa. A estimativa da Secretaria de Estado da Saúde é realizar 24 mil check ups por ano por meio do projeto.