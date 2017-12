Amil compra grupo hospitalar português por 85,6 milhões de euros

SÃO PAULO - A Amil Participações anunciou nesta quarta-feira, 21, a compra do grupo Hospitais Privados de Portugal (HPP) por 85,6 milhões de euros, incluindo dívida.

O acordo, firmado com a Caixa Seguros e Saúde, controladora do HPP, prevê acréscimo potencial de 6 milhões de euros no valor da aquisição, caso sejam atingidos determinados objetivos.

O HPP é referência no setor de saúde em Portugal, com sete unidades hospitalares mais de 4 mil profissionais, segundo comunicado da Amil divulgado nesta quarta-feira. A conclusão da operação ainda depende de aprovação regulatória.

No início de outubro, a americana UnitedHealth fechou a compra da Amil Participações, atribuindo um valor de cerca de R$ 10 bilhões à maior empresa de medicina de grupo do país.

A aquisição em andamento, que já foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), prevê a realização de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Amil no primeiro trimestre de 2013.