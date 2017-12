Amil formaliza compra de grupo hospitalar português

LISBOA - O banco estatal português Caixa Geral de Depósitos (CGD) formalizou nesta quarta-feira, 28, a venda à Amil Participações do grupo hospitalar HPP Saúde por 85,6 milhões de euros, como parte do acordo que assumiu pelo resgate do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia.

A venda, anunciada há uma semana, já inclui dívida nesse valor, mas prevê acréscimo de 6 milhões de euros se não forem atingidas determinadas metas.

O HPP Saúde tem sete unidades em Portugal, incluindo o Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, e o Hospital de Cascais, que funciona em regime de parceria público-privada, segundo o banco, que recebeu resgate de 78 bilhões de euros.