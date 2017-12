Andressa Urach é internada em SP com nova inflamação

A apresentadora Andressa Urach voltou a ser internada na noite desta sexta-feira, 28, com um quadro de inflamação e edema na coxa esquerda. Segundo sua assessoria, ela seria submetida a uma cirurgia de emergência para drenagem de líquido na região em um hospital de São Paulo.

Andressa, de 27 anos, chegou a ficar na UTI no fim do ano passado após um processo de infecção em decorrência da aplicação de hidrogel nos membros inferiores, realizada há cinco anos em uma clínica especializada, em São Paulo. O hidrogel é utilizado em preenchimentos de rugas, por exemplo. Ele gera o aumento da formação de colágeno e células de cicatrização, fazendo com que o tecido no qual foi aplicado aumente de tamanho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na época, o problema enfrentado pela apresentadora gerou discussões sobre o uso estético do produto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse estar acompanhando investigações realizadas em Goiás e Rio Grande do Sul sobre problemas enfrentados por pacientes que fizeram preenchimento cutâneo com hidrogel, incluindo da apresentadora. Em outubro, uma paciente morreu em Goiânia após receber aplicação de hidrogel para aumentar as nádegas. O produto foi aplicado por Raquel Rosa, que se apresentava como biomédica. Outras seis mulheres relataram problemas após Raquel aplicar o produto.

Confira abaixo a nota divulgada pela assessoria de Andressa Urach:

"Apresentadora Andressa Urach deu entrada no Hospital Alvorada em São Paulo hoje por volta das 19h com um quadro de inflamação e edema na coxa esquerda, depois de exames, observou-se uma nova coleção líquida na coxa esquerda que está causando essa inflamação local. "Ela será submetida a uma cirurgia de emergência para drenagem dessa nova coleção líquida na próximas horas" Doutor Felipe Tosaky."