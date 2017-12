Andressa Urach segue em estado grave e respira por aparelhos

PORTO ALEGRE - O estado de saúde da modelo e apresentadora Andressa Urach, de 27 anos, é grave e ela respira com ajuda de aparelhos. A informação foi atualizada no fim da manhã desta terça-feira, 2, pelo Hospital Conceição, em Porto Alegre, onde Andressa está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde sábado, 29. PORTO ALEGRE - O estado de saúde da modelo e apresentadora Andressa Urach, de 27 anos, é grave e ela respira com ajuda de aparelhos. A informação foi atualizada no fim da manhã desta terça-feira, 2, pelo Hospital Conceição, em Porto Alegre, onde Andressa está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde sábado, 29.

Conforme o mais recente boletim médico da modelo, "a paciente encontra-se sedada e respirando com auxilio de aparelhos". Na tarde desta segunda-feira, 1º, Andressa foi submetida a um segundo procedimento cirúrgico, para combater a infecção das pernas. "O procedimento ocorreu normalmente, não havendo nenhuma intercorrência", informou o hospital.

Segundo os médicos, não há previsão de alta. Um novo boletim com a atualização do estado de saúde de Andressa será divulgado no final da tarde desta terça-feira.

A modelo deu entrada na emergência do Hospital Conceição no último sábado, às 22h30, reclamando de fortes dores na coxa esquerda. Ela apresenta um processo de infecção em decorrência da aplicação de hidrogel nos membros inferiores, realizada há cinco anos em uma clínica especializada, em São Paulo.