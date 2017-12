Andressa Urach tem melhora, mas continua na UTI, em estado grave

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PORTO ALEGRE - A modelo e apresentadora Andressa Urach, de 27 anos, apresentou uma discreta melhora em seu quadro de saúde. A informação é do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, onde ela está internada desde o último sábado, 29. Entretanto, os médicos salientam que a paciente permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não possui previsão de alta.

Andressa deu entrada com um severo quadro de inflamação na coxa por causa de complicações depois da utilização do produto estético hidrogel.

"Seu estado de saúde ainda é grave, com discreta melhora em relação a ontem (terça-feira, 2)", informaram os médicos, em nota. Andressa permanece sedada e respirando com auxílio de aparelhos. "Há um plano concreto de redução dos medicamentos sedativos ao longo do dia de hoje (quarta-feira, 3). Não há procedimento cirúrgico planejado para hoje, até o momento."

O hospital também salientou que Andressa não sofreu parada respiratória nem teve sua perna amputada, boatos que se espalharam rapidamente nesta terça-feira pelas redes sociais.

A modelo deu entrada na emergência do Hospital Conceição no último sábado, às 22h30, reclamando de fortes dores na coxa esquerda. Ela apresenta um processo de infecção em decorrência da aplicação de hidrogel nos membros inferiores, realizada há cinco anos em uma clínica especializada, em São Paulo.

No dia 21, Andressa passou por uma cirurgia para a retirada de hidrogel da perna, mas deixou o hospital bem. Neste domingo, 30, depois de internada, ela realizou mais uma intervenção com o mesmo fim, que foi repetida nesta segunda-feira, 1º.

O hidrogel é utilizado em preenchimentos de rugas, por exemplo. Ele gera o aumento da formação de colágeno e células de cicatrização, fazendo com que o tecido no qual foi aplicado aumente de tamanho.