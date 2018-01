ANS divulga lista de hospitais de qualidade no atendimento

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula os planos de saúde do País, divulgou nesta semana uma lista de 131 hospitais que atendem critérios de qualidade na assistência à população. Esta é a primeira vez que a agência reguladora divulga informações sobre os prestadores. O objetivo, segundo o órgão, é dar elementos para que os consumidores possam acompanhar e avaliar os serviços.

A lista de hospitais mostra todos os estabelecimentos que apresentam certificação máxima de qualidade. Para avaliar o desempenho das unidades de saúde, três indicadores foram levados em conta: segurança do paciente, qualidade da assistência (acreditação) e índice de readmissão hospitalar (reinternação em até 30 dias da última alta).

A acreditação, ou qualidade da assistência dos hospitais, mede por procedimentos externos os processos adotados na instituição para garantir o padrão de atendimento. O fornecimento das informações é de caráter voluntário dos hospitais e a ANS considera que essa estratégia mede quais instituições estão realmente interessadas em melhorar o serviço.

Foi disponibilizada ainda uma lista de hospitais com Núcleo de Segurança do Paciente cadastrado na Anvisa. Desde 2014, foram cadastrados núcleos em 1.338 hospitais, de um total de 6 mil estabelecimentos.

No terceiro índice, que avalia a taxa de readmissão hospitalar, a ANS considerou o número de reinternações em até 30 dias da última alta. O indicador mede a capacidade do prestador em ajudar na recuperação do paciente.

No Estado de São Paulo, figuram 59 unidades hospitalares na lista de acreditação máxima - 39 na capital. Entre eles, estão o Hospital e Maternidade Metropolitano (Rua Marcelina), a Beneficência Nipo-Brasileira, o A.C. Camargo Center, o Hospital 9 de Julho, o Hospital Santa Catarina e o Hospital Israelita Albert Einstein.