ANS divulga novas informações sobre operadoras de saúde

RIO - Ao buscar um plano de saúde, o consumidor poderá saber o preço médio dos produtos oferecidos por cada operadora, conferir se a empresa teve comercialização de planos suspensa, e como está a relação entre a receita e a despesa da operadora, a chamada sinistralidade. As informações estão disponíveis na nova versão dos Dados Integrados da Qualidade Setorial, publicados nesta quinta-feira, 28, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Valem tanto para planos individuais, quanto empresariais e os por adesão.

"O objetivo da agência é aumentar a transparência dos dados e que os beneficiários tenham informação qualificada. É importante que os consumidores tenham mais conhecimento sobre o setor para fazer escolhas tanto na compra de um plano de saúde quanto na portabilidade", afirmou a diretora presidente substituta, Martha Oliveira. Essa é a segunda vez que a ANS publica os dados.

Entre as informações que podem ser consultadas estão a nota obtida pelas operadoras no Programa de Qualificação (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar) e o porcentual de adimplência ao Sistema Único de Saúde - as empresas têm de ressarcir o SUS quando seus segurados são atendidos em hospitais públicos. Também há indicadores de qualidade da rede hospitalar, como a proporção de hospitais da rede da operadora que tem certificado de acreditação (quando os hospitais passaram por auditorias externas que atestam que são adotadas práticas seguras para o paciente).

Hoje há 1,4 mil operadoras de planos de saúde com registro ativo na ANS e 1,2 mil com beneficiários. Ao todo, são 50,8 milhões de consumidores em planos de assistência médica e 21,4 milhões em planos exclusivamente odontológicos. Em 2014, foram realizadas 56 milhões de terapias, 280,3 milhões de consultas médicas, 9,7 milhões de internações e 763 milhões de exames complementares.