ANS suspende a comercialização de 73 planos; veja lista

RIO - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a partir desta quinta-feira, 20, a comercialização de 73 planos de saúde de 15 operadoras. Outros 52 foram reativados. As medidas são resultado do 14º Ciclo do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que avaliou 21 mil reclamações de beneficiários de planos de saúde recebidas entre 19 de março e 18 de junho deste ano.

Desde o início do programa, 1.140 planos de 155 operadoras tiveram as vendas suspensas e outros 976 voltaram ao mercado, depois de comprovarem melhorias.

Das 15 operadoras que tiveram planos suspensos, onze constavam da lista de suspensão do plano anterior e duas tiveram a comercialização de planos interrompida pela primeira vez.

As operadoras foram punidas porque consumidores reclamaram do não cumprimento dos prazos máximos de atendimento e negativas indevidas de cobertura. Pelas negativas, podem ser multadas em valores que variam de R$ 80 mil a R$ 100 mil.

"A suspensão da comercialização de planos de saúde é uma das medidas preventivas aplicadas pela ANS para induzir as operadoras a melhorar a qualidade do atendimento prestado aos beneficiários de planos de saúde", explica o diretor-presidente da ANS, José Carlos de Souza Abrahão.

Veja os planos suspensos:

Operadora: Salutar Saúde Seguradora S/A

Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia

Executivo Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia

Especial Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia

ESPECIAL TOP

Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia

Unimed Paulistana

Integral Uniplan

MASTER

Supremo Uniplan Adesão

Padrão Uniplan Adesão

NEW BRONZE ENFERMARIA INDIVIDUAL

NEW BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL

Padrão Apartamento Adesão

UP OURO UNIPLAN ADESAO

PADRÃO

Original UP Enfermaria Empresarial

Padrão Apartamento Individual

Padrão Apartamento Empresarial

SUPREMO

SUPREMO

Padrão Apartamento Uniplan Adesão

PADRÃO ADV ENFERMARIA UNIPLAN COPARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL

Supremo Uniplan Empresarial

PADRÃO ADV ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL

Padrão Apartamento Uniplan Empresarial

PLENO

UP BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN COPARTICIPACAO EMPRESARIAL

Padrão Uniplan Empresarial

Odontoprev S/A

INTEGRAL CERD

PADRÃO DOC SPG CELE

MASTER CERD

Bradesco Dental Premium Top CE IO

FIRST EXTRA CP CERD

BRADESCO DENTAL INDIVIDUAL IDEAL I - IF LE

INTEGRAL CP CELE

Empresarial Dental Plano Top 1

BRADESCO DENTAL INDIVIDUAL IDEAL III - IF

Empresarial Dental Plano Padrão 1

COOPERATIVA DE USUÁRIOS ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO SICOOB LTDA - VIVAMED SAÚDE

Viva Plus Enfermaria

VIVA EMPRESA PLUS ENFERMARIA

Saude Sim LTDA

Super Sim I Emp R1 ASC

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A

PLANO ESSENCIAL PJ

PLANO AMBULATORIAL HOSPITALAR OBSTÉTRICO - BRONZE

PLANO IDEAL PF C/CO

PLANO IDEAL ADESÃO

W.S. - ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA

LIFE BRONZE

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL

ASSEFAZ DIAMANTE APARTAMENTO EMPRESARIAL

MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A

MEDISANITAS ESPECIAL ENFERMARIA CE

CONTRATO INDIVIDUAL E FAMILIAR - PRATA

PLANO SATURNO ENFERMARIA

PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Promed Executivo - Enfermaria

PROMED GOLD ENF

PROMED EXECUTIVO APART

COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS

30.1.20 CA

Unimed-Rio

Unimed Alfa 2

Unimed Alfa 2

Unimed Beta 2

Uni Part Alfa 2

Unimed Ômega Plus

Unimed Delta 2 (0114)

Unimed Beta 2

Unimed Ômega Plus Dental (0114)

Unimed Ômega Plus Dental

UniPart Beta 2

Unimed Delta 2 Dental PPE

Unipart Beta 2 (0114) Unimed Delta 2

Unimed Beta 2 PPE

Unipart Alfa 2 (0114)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MAUÁ

Opção Saúde 21

Opção Saúde 32

OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE SERRA IMPERIAL LTDA.

Plano Memorial Top

ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Ecole Básico