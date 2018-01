ANS suspende venda de 23 planos de saúde a partir do dia 9

Vinte e três planos de saúde serão suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a partir do dia 9 de setembro, próxima sexta-feira. Os planos suspensos atendem juntos cerca de 167 mil beneficiários. Consulte aqui a lista completa.

Segundo informações da ANS, das oito operadoras que tiveram planos suspensos, duas já tinham planos em suspensão no período anterior. Seis, no entanto, não estavam na última lista.

De acordo com a ANS, a medida é tomada após reclamações relacionadas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento. As avaliações da agência são feitas a cada três meses, período em que também pode ser retirada a punição de operadoras que melhoraram a assistência.