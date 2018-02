Anticorpos de paciente com zika impedem infecção em ratos, diz estudo

Um grupo de pesquisadores identificou anticorpos neutralizadores do vírus da zika procedentes de um paciente que protegeram ratos por completo da infecção, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira, 14, na revista Science Translational Medicine.

A descoberta se junta ao arsenal atual de anticorpos que estão em desenvolvimento para suprir a grande necessidade de terapias e vacinas antivirais contra esta doença, de acordo com o comunicado.

Os anticorpos utilizados no estudo, realizado por cientistas de universidades da China, do Canadá e do Reino Unido, têm como objetivo exclusivo o combate ao vírus da zika, ao contrário de outros que estão sendo investigados e que reconhecem tanto o vírus desta doença como o da dengue.

A alta especificidade destes anticorpos, dirigidos somente ao zika, "poderia ser fundamental" para evitar potenciais efeitos secundários, como uma infecção pelo vírus da dengue.

A equipe, dirigida por Qihui Wang, da Academia de Ciências de Pequim, isolou 13 anticorpos monoclonais do sangue de um paciente infectado que voltava à China depois de visitar a Venezuela.

Destes anticorpos, os conhecidos como Z23 e Z3L1, "potencialmente" eliminaram o vírus in vitro sem provocar uma reação cruzada com cepas do vírus da dengue, e protegeram completamente ratos de se infectarem com o vírus da zika.

As análises estruturais sugerem que os anticorpos bloqueiam a infecção mediante o ataque de certos locais que envolvem o vírus e o ajudam a entrar nas células.

Os autores afirmam que será necessária "uma análise em maior profundidade" para compreender melhor como o Z23 e o Z3L1 oferecem esta proteção especificamente. /EFE