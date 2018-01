Anvisa acha diferença de 680% no preço de remédios

Levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mostra diferença de até 680% no preço de uma classe de medicamentos usada para tratamento de transtornos de ansiedade, os benzodiazepínicos. O trabalho avaliou os valores cobrados em 2013 por 14 remédios, de diferentes tipos ativos. Na análise, os preços variavam de R$ 5,92 a R$ 34,62.

Apesar das restrições na indicação, os benzodiazepínicos lideram a lista dos medicamentos controlados mais vendidos no Brasil. Uma das marcas (Clonazepam), está na 9ª posição na lista dos 100 mais vendidos no País. Na comparação entre produtos com o mesmo princípio ativo, a menor variação de preços foi de 20%. A maior diferença foi entre os medicamentos com Alprazolam.

O levantamento está disponível no site da Anvisa, a partir desta.