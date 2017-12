Anvisa aprova neste ano quarto remédio contra hepatite C

Mais um exemplo de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está tentando acelerar suas análises é a liberação nesta quarta-feira, 22, de um remédio contra a hepatite C. O tempo transcorrido após a aprovação de prioridade de análise do registro do medicamento Viekira Pak foi de quatro meses.

Trata-se do quarto medicamento novo para o tratamento da hepatite C registrado pela agência federal somente neste ano. O produto passa a integrar a lista de medicamentos inovadores - também composta por daclatasvir, simeprevir e sofosbuvir - que tiveram processos de análise de registros priorizados a pedido do Ministério da Saúde. A Anvisa garante que manteve todas as etapas para o registro de um medicamento no País, como análise da tecnologia farmacêutica, de eficácia e de segurança.