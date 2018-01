Anvisa colocará em consulta regras de rotulagem sobre lactose

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve colocar nos próximos dias em consulta pública novas regras para a rotulagem de lactose dos alimentos. A medida, feita com o objetivo de auxiliar sobretudo pessoas que apresentam intolerância ao nutriente, estabelece parâmetros para que um produto possa estampar em sua embalagem, por exemplo, inscrições como “isento de lactose”, “zero lactose” ou “não contém lactose.” Também são estabelecidos limites para que alimentos possam ser classificados como de “baixo teor de lactose.”

Em outra proposta, produtos que tenham o nutriente em sua composição serão obrigados a estampar no rótulo advertências - uma ferramente que serve de alerta para pessoas que também têm restrição ao nutriente. Pelo texto, que também deverá ser colocado em consulta pública, alimentos que tiverem mais de dez miligramas a cada 100 gramas de lactose deverão trazer a declaração “contém lactose” imediatamente depois ou abaixo da lista de ingredientes.

De acordo com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a intolerância à lactose é fruto da incapacidade da digestão e absorção do nutriente pelo organismo, um problema que está associado a questões genéticas e também com a idade. A estimativa é de que no Brasil 50% da população possa vir a desenvolver a má absorção da lactose, problema que pode provocar, por exemplo náuseas, flatulência e distensão abdominal.