Anvisa dá autorização prévia para produção de vacina

A Agência Nacional de vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou resolução que estabelece um processo emergencial para a produção de vacina Influenza A (H1N1), contra a gripe suína, no Brasil.

Veja também

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

De acordo com a decisão, que será publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 7, fica autorizada previamente a fabricação, distribuição e comercialização de vacina Influenza A (H1N1) no Brasil desde que atendidos alguns requisitos.

A fabricação só poderá ser feita por detentores de registro no Brasil e possuidores de instalações para a produção; os fabricantes já devem possuir registro de vacina contra Influenza e estar devidamente autorizados pela Anvisa; a resolução aplica-se apenas à produção de vacina a partir da cepa viral Influenza A (H1N1) fornecida pela Organização Mundial da Saúde; a Anvisa deverá ser formalmente comunicada pelo detentor de registro ou fabricante, imediatamente após o recebimento da cepa para produção da vacina.

Todo o processo será acompanhado por um Comitê Técnico Regulatório formalmente constituído.