Anvisa decidirá nesta segunda sobre futuro do Avandia no mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidirá em reunião na próxima segunda-feira, 27, sobre a manutenção no mercado do medicamento contra diabete tipo 2 Avandia, após a resolução final da agência americana Food and Drug Administration (FDA), que autorizou a permanência do produto nas farmácias desde que informe em novas etiquetas os possíveis riscos de ataques cardíacos.

A Anvisa informa que está em fase de conclusão da análise e que sua diretoria colegiada, formada por quatro diretores, fará uma votação sobre o tema na segunda-feira. Segundo a assessoria da agência, a decisão da FDA e a retirada do remédio na União Europeia não serão determinantes na avaliação, mas certamente devem pesar.

Entre as possibilidades a ser adotadas, estão desde alertas nos medicamentos até a retirada de lotes. "Estamos adotando um procedimento bastante criterioso para não colocar a população em risco", afirma a assessoria.

A Anvisa acompanha de perto essa discussão desde 2007 e já determinou alteração da bula do remédio no Brasil para alertar que pacientes cardíacos são contraindicados a usá-lo. Além disso, médicos foram orientados a informar os pacientes diabéticos sobre os possíveis riscos do medicamento de tarja vermelha.

O assunto também foi discutido pela Câmara Técnica de Medicamentos (Cateme), conselho que reúne pesquisadores, universidades, farmacêuticos e químicos, entre outros profissionais.