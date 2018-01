Anvisa determina apreensão de remédio para impotência sexual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e inutilização, em todo o país, de três lotes do medicamento Cialis, indicado para disfunção erétil.

De acordo com a decisão publicada desta sexta-feira, 4, no Diário Oficial da União, os lotes 816397, 8245895 e 0816397 foram falsificados. A Eli Lilly do Brasil Ltda, empresa detentora de seu registro, não fabricou os referidos lotes.

Será apreendido também o lote A369075, do mesmo medicamento, que apresentar data de fabricação e validade diferentes de maio de 2007 e abril de 2009, respectivamente.