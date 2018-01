Anvisa deve se posicionar sobre Avandia após decisão final da FDA

Luna D'Alama, do estadão.com.br

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidirá sobre a manutenção do medicamento contra diabete Avandia no mercado após a resolução final da agência americana FDA (Food and Drug Administration), marcada para breve.

Nesta quarta-feira, 14, a FDA disse que os dados disponíveis hoje sobre o medicamento não suscitam preocupações sobre o risco de vida associado ao uso contínuo do Avandia.

A Anvisa acompanha de perto essa discussão e, em 2007, determinou alteração da bula do remédio no Brasil para alertar que pacientes cardíacos são contraindicados a tomá-lo.

Além disso, médicos foram orientados a informar os pacientes diabéticos sobre os possíveis riscos do medicamento de tarja vermelha.

"Ainda não dá para prever o que vai acontecer. Por enquanto, a Anvisa não fala em proibição. A decisão da FDA, porém, não é determinante, mas exerce influência. É um fator a mais", afirma a assessoria de imprensa da Anvisa.

O assunto será discutido pela Câmara Técnica de Medicamentos (Cateme), conselho que reúne pesquisadores, universidades, farmacêuticos e químicos, entre outros profissionais, para avaliar os riscos do Avandia à saúde dos usuários.