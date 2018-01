Anvisa investiga morte de mulher que passou por área de risco

Uma mulher que estava internada desde este domingo, 3, no Hospital Barra D'or, na zona oeste do Rio, morreu, na madrugada desta segunda-feira, 4, vítima de septicemia grave.

Segundo informações da assessoria do hospital, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recolheu amostras para realização de exames, que devem estar prontos e cerca de dois dias.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, a paciente, de 50 anos, chegou dos Estados Unidos na última sexta-feira, 2, vinda de Michigan, e foi levada para o hospital, com febre, dor de cabeça e vômito.

O Hospital, de acordo com a Secretaria, decidiu informar à Anvisa e ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) como precaução.

De acordo com nota da Secretaria, a paciente que foi a óbito "não estava entre os pacientes do Estado do Rio de Janeiro com suspeita de ter o vírus Influenza A (H1N1), uma vez que o caso não preenchia os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde".

O Cievs, ainda de acordo com a nota, "esclarece ainda que o caso era acompanhado por precaução, embora não fosse considerado suspeito, em função da paciente ter estado em área considerada de risco para doença".