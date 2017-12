Anvisa lança banco de dados com preços de produtos de saúde

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) terá um banco de dados que reunirá informações e preços dos produtos de saúde comercializados no País. Por enquanto, serão oferecidas informações sobre cerca de 250 produtos da área de cardiologia. O lançamento oficial da ferramenta será feito nesta terça-feira, 14, em Brasília.

Os dados vão permitir "aos gestores da área de saúde comparar produtos e preços, praticados no Brasil e no exterior, de itens como marcapassos, stents e endopróteses vasculares", segundo comunicado da Anvisa.

O banco de dados faz parte de um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Saúde (ANS), que vai repassar as informações às operadoras de planos de saúde, evitando aquisições com preços superiores aos praticados no mercado.