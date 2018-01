Anvisa proíbe a venda e propaganda do Atroveran Plus

O medicamento Atroveran Plus foi cancelado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Assim, também está proibida a venda e propaganda do remédio. De acordo com a Anvisa, o medicamento teve o registro cancelado pois sua fórmula base é diferente do Atroveran Composto.

O Atroveran Plus tem como base o paracetamol e o Atroveran Composto, a dipirona. Segundo a Anvisa, o termo "Plus" leva o consumidor a entender que a fórmula do Atroveran Plus potencializa o princípio ativo do Atroveran Composto.

A DM

Indústria Farmacêutica, fabricante do produto, retirou o medicamento de

circulação e, segundo a assessoria de imprensa, está dentro das normas da

Anvisa.