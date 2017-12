Anvisa proíbe comercialização do medicamento Rowatinex

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da importação, comercialização, distribuição e do uso do medicamento Rowatinex em todo o território nacional. De acordo com resolução, publicada na edição desta segunda-feira, 9, do Diário Oficial da União, trata-se de uma medida de interesse sanitário.

O produto, fabricado pela empresa Rowa Pharmaceuticals - da Irlanda, e importado por Zenimport Comércio e Importação Ltda, conforme informações do rótulo, é usado no tratamento de cálculos renais e não tem registro na Anvisa. A divulgação do medicamento também foi proibida pela agência, que determinou a "apreensão e inutilização de todos os lotes do produto". A resolução entra em vigor nesta segunda-feira.