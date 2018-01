Anvisa proíbe lote de molho de tomate com pedaços da marca Heinz

SÃO PAULO - Um lote do molho de tomate com pedaços, da marca Heinz, foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta sexta-feira, 12. O órgão determinou o recolhimento do estoque do produto no mercado.

A decisão foi publicada em resolução no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Anvisa, "em decorrência das análises fiscais realizadas e dos resultados laboratoriais obtidos, a empresa Heinz Brasil S/A comunicou o recolhimento voluntário do estoque do lote L25 20:54 M3-1 existente no mercado".

Com a resolução, ficam proibidas a distribuição e comercialização do lote L25 20:54 M3 1 do molho de tomate tradicional com pedaços da empresa.