Anvisa proíbe venda de extrato de tomate encontrado com pelo de roedor

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 18, a retirada do mercado do lote L06 do extrato de tomate da marca Heinz após detecção de “matéria estranha indicativa de risco à saúde humana, pelo de roedor, acima do limite máximo de tolerância pela legislação vigente”.

Esse foi o resultado de uma análise de contraprova feita pela Fundação Ezequiel Dias (LACEN-MG) que levou a Anvisa a proibir a distribuição e comercialização deste lote específico em todo o País e recolhimento do estoque existente no mercado.

A Kraft Heinz Brasil, responsável pela marca, informou que já havia sido notificada do problema pela Gerência Colegiada da Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais em julho do ano passado e que este lote estava circulando apenas naquele Estado. “Na ocasião a empresa recolheu as embalagens disponíveis no comércio do lote 06, validade 4/2017, de extrato de tomate da marca, não havendo qualquer contraindicação ao consumo dos lotes presentes nos mercados hoje”, disse por meio de nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Heinz afirmou também “que adota rigoroso controle de qualidade em todas as etapas da produção, desde a escolha de fornecedores, processo produtivo e distribuição final dos seus produtos.”

Histórico. Não é a primeira vez que a empresa enfrenta esse tipo de problema. Em 2013, três lotes de ketchup, importados do México, também foram retirados de circulação pela Anvisa por apresentar fragmentos de pelo de roedor.