Pelo de roedor faz Anvisa proibir venda de extrato de tomate de 5 marcas

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização e a distribuição de quatro lotes de extrato de tomate das marcas Amorita, Predilecta, Aro e Elefante, além de um lote de molho de tomate tradicional da marca Pomarola. A punição às cinco marcas se deu com base em laudos que detectaram matéria estranha indicativa de risco à saúde humana - pelo de roedor - acima do limite máximo de tolerância pela legislação vigente. As empresas terão de recolher os estoques dos produtos existentes no mercado.

As decisões da Anvisa estão publicadas em resoluções no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 28. A primeira se refere ao lote L 076 M2P, com validade de 1º de abril, do extrato de tomate Amorita, fabricado por Stella D'Oro. A segunda, ao extrato de tomate Predilecta, lote 213 23IE e validade março de 2017. A terceira trata do molho de tomate tradicional Pomarola lote 030903, com validade 31 de agosto de 2017, e também do extrato de tomate Elefante lote 032502, com validade 18 de agosto de 2017.

As empresas não se manifestaram.