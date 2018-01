Anvisa suspende 14 marcas de tinta usadas para tatuagens

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a utilização de 14 marcas de tintas para tatuagens por falta de registro na agência. A resolução foi publicada nesta terça-feira, 6, no Diário Oficial da União. As marcas suspensas são: Intenze, Eternal Ink, Suprema Collors, Solid Ink, Drawing Ink 700, Extrema Magic Collors, Master Ink, Kuro Sumi, Murano, Kactus, Kokkai Sumi Ink, Infinity Tattoo Ink, Korrai Sumi Ink e Bowery Ink.

As Vigilâncias Sanitárias dos Estados e municípios do País foram orientadas a apreender e inutilizar as unidades destas marcas encontradas no mercado. A Anvisa também tenta impedir o uso de outra tinta, a Indian Ink, que tem registro na agência, mas não deve ser usada para tatuagens.

No País, de acordo com a Anvisa, há apenas três marcas de tinta regulares para tatuagens: a Starbrite Colors, a Electric Ink e a Irons Work.