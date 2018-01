Anvisa suspende comercialização de antiácido

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nesta sexta-feira, 17, no Diário Oficial da União suspende, em todo o território nacional, a distribuição, o comércio e o uso do medicamento Kollangel (hidróxido de alumínio/hidróxido de magnésio), fabricado pela empresa Natulab Laboratórios S.A.

De acordo com a Anvisa, atas de perícia de contraprova emitidas pelo Laboratório Central de Saúde do Distrito Federal apresentaram resultados insatisfatórios para os alguns parâmetros com o embalagem primária, aspecto e contagem de microrganismos referentes ao Lote 46.194 do antiácido.

A resolução determina ainda que a empresa promova o recolhimento do estoque existente do remédio no mercado.