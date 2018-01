Anvisa suspende propaganda de remédios contra gripe

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu temporariamente nesta sexta-feira, 14, a propaganda, em todo território nacional, de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico e, também, de medicamentos destinados ao alívio dos sintomas da gripe, como o paracetamol, a dipirona sódica e o ibuprofeno.

A Resolução 43/2009 (PDF) da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, é valida para todos os meios de comunicação de massa, inclusive a internet.

A medida da agência leva em consideração os dados do último informe epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde, no dia 11 de agosto, no qual se observa que, dos casos de síndrome respiratória aguda grave notificados e confirmados laboratorialmente para influenza, 77% são causados pelo vírus da gripe suína.

Embora produtos atingidos pela medida tenham sua eficácia e segurança bastante conhecidas e possam ser úteis no tratamento dos sintomas da gripe, a intenção da Anvisa é que o uso desses medicamentos seja absolutamente criterioso, pois pode mascarar sintomas importantes para a realização do diagnóstico preciso de pessoas infectadas pela nova gripe.

A suspensão permanecerá válida enquanto existir situação especial de risco à saúde. A norma suspende, ainda, o uso de qualquer técnica de comunicação para promoção desses medicamentos, inclusive, a presença de propagandistas em estabelecimentos de comércio varejista de produtos farmacêuticos.